Фармкомпания «Полисан» направит 250 млн рублей на расширение производства капсул в Петербурге

Фармацевтическая фирма «Полисан» вложит 250 млн рублей в запуск двух производственных линий для выпуска капсул и ампул на своей площадке в Санкт-Петербурге. Большая часть средств составят займы по госпрограммам развития промышленности, рассказал гендиректор компании Дмитрий Борисов.

«В этом году мы пополняем парк оборудования линией для работы с капсулированными препаратами, так называемой капсульной линией. Также в заказе идет дополнительная линия для выпуска ампул наполняемостью от 0,5 мл до 10 мл. Это самые востребованные дозировки в терапевтической практике. Два направления в настоящее время для нас находятся в приоритете»,— рассказал господин Борисов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Оборудование для линий планируется закупить в Китае. Часть инвестиций в проект составят собственные средства «Полисана». Мощность будущей линии по производству ампул составит 24 тыс. единиц в час, капсул – 40 тыс. единиц.

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