Фармкомпания Solopharm раскрыла параметры нового завода в Петербурге

Компания «Гротекс» (бренд Solopharm) предпринимателя Олега Жеребцова определилась с параметрами проекта строительства завода жидких лекарств в Красногвардейском районе. Об этом 13 марта пишет «Деловой Петербург».

Компания обратилась в городскую компанию по землепользованию и застройке с просьбой о превышении предельных параметров разрешенного строительства для производственного корпуса. Solopharm планирует возвести на проспекте Маршала Блюхера 4-этажный завод площадью 12,6 тыс. кв. м. В нем будут выпускать мази, суспензии, растворы и капли. Мощность завода достигнет 12 млн упаковок в год, работать на нем будут около 150 человек.

Изменить предельные параметры строительства компания хочет для обеспечения логистики между будущим и действующим корпусом по соседству. По оценкам участников рынка, инвестиции в проект с учетом оборудования может достичь 2,5-3 млрд руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте