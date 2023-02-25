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«Скопинского маньяка» Мохова освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

Областной суд Рязанской области освободил из-под стражи Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Он был заключен в СИЗО по делу о сокрытии убийства (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Ранее он отбыл наказание сроком 16 лет за насилие в отношении несовершеннолетних.

Виктор Мохов

Виктор Мохов

Фото: Ксения Собчак / youtube.com

Виктор Мохов

Фото: Ксения Собчак / youtube.com

«По решению Рязанского областного суда Мохов освобожден из-под стражи. Это связано с тем, что закончился предельный срок содержания под стражей по статье, по которой фигуранту вменяется обвинение»,— сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СКР по Рязанской области.

Дело возбудили в августе 2022 года. 2 августа возле дома Мохова произошло убийство. По версии следствия, он помогал убийце переносить тело во двор заброшенного дома. Позже «скопинский маньяк» сам признался в этом. 12 августа его отправили под домашний арест, однако он нарушил условия содержания, пользуясь интернетом и приглашая гостей. В СИЗО Виктор Мохов находился с 1 сентября.

В 2000 году Виктор Мохов в Рязани похитил двух девушек 14 и 17 лет. Они находились в подвале хозяйственной постройки у его дома почти четыре года. За это время Мохов неоднократно насиловал девушек. Одна из них родила от него детей. В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Виктор Мохов освободился из колонии 3 марта 2021 года, за ним установлен надзор на шесть лет. Он обязан отмечаться в полиции, ему запрещено посещение массовых мероприятий, выходить из дома по ночам и без разрешения покидать пределы района.

Лусине Баласян

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