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Коммерсантъ FM
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Снаряд попал в склад зернохранилища в селе Муром в Белгородской области

В приграничном Шебекинском городском округе под второй за день обстрел попало село Муром. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что снаряд попал в склад зернохранилища.

На территории объекта есть разрушения, также повреждена линия электропередачи. На место выехали аварийные и оперативные бригады, они устраняют последствия обстрела.

Только за сегодня, 17 апреля, населенные пункты региона были атакованы пять раз. В хуторе Лозовая Рудка с беспилотника был атакован жилой дом. В поселке Красное на ферме из-за снаряда загорелось сенохранилище. В селе Сподарюшино в результате обстрела сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях.

На фоне непрекращающихся обстрелов в Белгородской области повышен уровень террористической опасности. Власти для безопасности жителей отказались от проведения парада 9 Мая.

Сергей Толмачев, Воронеж

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