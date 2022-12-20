В 2023 году в Екатеринбурге на торги выставят несколько памятников архитектуры

Гордума Екатеринбурга утвердила перечень муниципального имущества, подлежащего продаже на торгах, на последнем в этом году заседании. Замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров озвучил список объектов, среди которых четыре памятника архитектурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГЦСИ в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ГЦСИ в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На конкурс выставят особняк Федорова по адресу Чернышевского, 9, построенный в 1917 году. Объект включает пять зданий, принадлежащих муниципалитету, общая рыночная стоимость которых составит 10,5 млн руб. Другой объект культурного наследия «Дом Жилой, 130-е годы, архитектор Соколов» находится на улице Ленина, 13А. Рыночная стоимость — 924 тыс. руб.

Также в этот перечень вошел Доходный дом Уварова на Пушкина, 4. Стоимость трех помещений площадью 154 кв. м составит 5,8 млн руб. На Добролюбова, 19А располагается бывшая земская школа, здание которой построили в 1911-1915 годах по проекту городского архитектора Иван Янковского. Сейчас там находится здание Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Рыночная стоимость объекта — 122 млн руб.

Кроме того, гордума утвердила для продажи на аукционе здание на Челюскинцев, 5. Объект 1917 года постройки имеет рыночную стоимость в 10,4 млн руб. Напомним, девелоперская компания «Брусника» планирует снести паллиативное отделение на Челюскинцев, 5, так как здание попадает в зону будущей застройки. В феврале компания приобрела два здания на улице Челюскинцев, которые раньше относились к детской больнице.

Диана Сунагатуллина

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