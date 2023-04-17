Глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков ушел с должности на фоне санкций

Глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков уведомил о добровольном сложении с себя полномочий председателя, члена совета директоров компании, говорится в сообщении МТС, опубликованном на сайте раскрытия информации. Господин Евтушенков возглавлял совет директоров компании с июня 2019 года. Кто займет должность господина Евтушенкова, в МТС и АФК «Система» не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феликс Евтушенков (справа)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Феликс Евтушенков (справа)

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Ранее, 12 апреля, Великобритания ввела санкции против членов семьи крупнейшего акционера ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова, включая Феликса Евтушенкова.

В сентябре прошлого года совет директоров МТС покинул независимый директор Шайган Херадпир. Сейчас в совете директоров остаются исполнительный директор и президент МТС Вячеслав Николаев, вице-президент АФК «Система» Артем Засурский, экс-гендиректор издательского дома Axel Springer Russia (издавал Forbes в России) Регина Фон Флемминг, финансовый эксперт Томас Холтроп, независимый директор Надя Шурабура, бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев, а также независимый неисполнительный директор Spark New Zealand и независимый неисполнительный директор, председатель технического комитета Rain Network Holdings Pty South Africa Пол Берриман.

Согласно данным, опубликованным на сайте МТС, в свободном обращении находится 42,54% акций компаний, эффективная доля АФК «Система» в уставном капитале составляет 42,09%. Консолидированная выручка группы МТС в четвертом квартале 2022 года выросла на 1,6% год к году, до 144,4 млрд руб. Выручка группы МТС за 2022 год выросла на 2,6%, до 541,7 млрд руб. OIBDA группы за четвертый квартал 2022 года составила 55,6 млрд руб., а скорректированный показатель за 2022 год — 224,3 млрд руб.

Юлия Юрасова