«Лента» планирует покупку петербургской сети «Улыбка радуги»

Ритейлер «Лента» изучает возможность покупки петербургской сети магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги», сообщили «Ъ» источники на рынке ритейла. По оценкам экспертов, бизнес сети может обойтись в 35 млрд рублей.

Официально планы на сделку в «Ленте» и «Улыбке радуге» не раскрывали. Обе компании отказались от комментариев «Ъ». Напомним, ранее сообщалось, что бизнесом «Улыбки радуги» также интересовалась сеть «Магнит».

По мнению экспертов, покупка «Улыбки радуги» позволит «Ленте» выйти и закрепиться на рынке дрогери-сегмента и решить текущие проблемы снижения трафика и среднего чека.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лента" ищет полку с косметикой».

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