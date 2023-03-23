Бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю продлили арест до 24 мая

Суд в Красноярске продлил до 24 мая арест экс- замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По данным «Ъ», фигурант дела участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции из краевого противотуберкулезного диспансера №1. В феврале 2023 года он был госпитализирован в тюремную больницу с двусторонней пневмонией.

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Незадолго до судебного заседания прокуратурой была проведена проверка жалобы заключенного на плохие условия его содержания в СИЗО, однако серьезных нарушений не было выявлено.

Олег Митволь был задержан в июне 2022 года в Москве и конвоирован в Красноярск. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», он был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении 1 млрд руб., выделенных из федерального бюджета на проектирование метрополитена в Красноярске. Тендер на эти работы в 2019 году выиграл АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Олег Митволь возглавляет совет директоров. Сообщалось также, что бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Оксана Павлова