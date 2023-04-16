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В пасхальное воскресенье ВСУ продолжили обстрел Белгородской области

В пасхальное воскресенье со стороны Украины было обстреляно село Терезовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, поврежден один частный дом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил глава региона, снаряд пробил крышу жилого дома, повредил стены и мебель в двух комнатах. «Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Накануне пасхи украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в том же Шебекинском горокруге, в результате 73-летняя женщина получила контузию. Кроме того, вчера ВСУ трижды обстреляли окрестности поселка Теткино Глушковского района Курской области. Местным оперативным службам пришлось бороться с огнем в частном доме и восстанавливать подачу электричества.

Владимир Зоркий

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