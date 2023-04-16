В пасхальное воскресенье ВСУ продолжили обстрел Белгородской области

В пасхальное воскресенье со стороны Украины было обстреляно село Терезовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, поврежден один частный дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил глава региона, снаряд пробил крышу жилого дома, повредил стены и мебель в двух комнатах. «Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Накануне пасхи украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в том же Шебекинском горокруге, в результате 73-летняя женщина получила контузию. Кроме того, вчера ВСУ трижды обстреляли окрестности поселка Теткино Глушковского района Курской области. Местным оперативным службам пришлось бороться с огнем в частном доме и восстанавливать подачу электричества.

Владимир Зоркий