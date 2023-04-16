Toyota загрузят тягачами

На бывшем заводе Toyota в Петербурге уже с 2024 года может начаться выпуск нового грузовика «Алмаз-Антея». Тягач, показанный Минпромторгом, собран Брянским автомобильным заводом, но оборонное предприятие рассматривает выпуск 2 тыс. таких машин в год на «более современной площадке Toyota». Последняя не предназначена для выпуска грузовиков, но источники “Ъ” говорят, что такие объемы можно собрать «и в ручном режиме». По мнению экспертов, выбор обусловлен необходимостью временной загрузки отошедшего государству завода в Петербурге, а также высокой занятостью мощностей в Брянске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БАЗ-S36A11

Фото: Минпромторг БАЗ-S36A11

Фото: Минпромторг

«Алмаз-Антей» рассматривает возможность выпуска нового грузовика на базе бывшего завода Toyota в Петербурге. Тягач БАЗ-S36A11, собранный Брянским автомобильным заводом, 14 апреля презентовал Минпромторг. По словам замглавы «Алмаз-Антея», гендиректора АО «Обуховский завод» Михаила Подвязникова, автомобиль может пройти сертификацию в течение года. «И в принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»). В Минпромторге отмечали, что новый «БАЗ» заменит ушедшие с российского рынка иностранные габаритные автомобили для бездорожья.

Брянский автомобильный завод «Алмаз-Антея» производит специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости. Продукция завода используется в основном в комплексах вооружения, в том числе в системах ПВО разработки «Алмаз-Антея».

Завод Toyota в конце марта перешел ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. По схожей схеме НАМИ уже получал производственные площадки, затем передавая их российскому инвестору,— например, бывший завод Nissan в итоге оказался у АвтоВАЗа.

Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что сейчас на базе завода Toyota прорабатывается выпуск другого проекта «Алмаз-Антея» — электрического кроссовера e-Neva — с 2026 года.

Однако собеседники “Ъ” и эксперты отмечали, что горизонт планирования слишком длительный и завод необходимо будет загрузить чем-то другим в ближайшие годы, иначе площадка будет простаивать.

Господин Подвязников сообщил, что предварительный план выпуска тягача — «минимум две тысячи автомобилей в год». «Рассчитываем, что мы к середине 2024 года проведем сертификацию тягача и начнем его выпускать»,— заключил он.

Минпромторг сообщал, что передача завода Toyota предполагает переход прав на оборудование. Однако бывший завод Toyota выпускал легковые автомобили, его конвейер не предназначен для сборки грузовиков, указывают источники “Ъ”. При этом один из них действительно слышал о варианте выпуска тягачей на этой площадке, но он отмечает, что речь шла скорее об идее, чем о проработанных планах.

Тем не менее собеседники “Ъ” называют реалистичным выпуск заявленных «Алмаз-Антеем» 2 тыс. машин в год. Впрочем, отмечает один из них, для этого не нужны производственные линии — «такой объем можно собирать где угодно в ручном режиме».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет реалистичными планы по сборке 2 тыс. машин в год в ручном режиме. Однако такой объем производства может негативно сказаться на экономике проекта и конкурентоспособности продукции, отмечает он. Выбор завода в Петербурге под новый проект, по мнению аналитика, может быть связан с высокой загруженностью других площадок.

Ольга Никитина