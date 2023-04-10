В Екатеринбурге появится дорожная разметка для парковки электросамокатов

Кикшеринговые компании разработают дорожную разметку для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту Владимир Галаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Галакова, кикшеринговые компании определят площадки для парковки СИМ, а после будет предусматриваться нанесение дорожной разметки по типу экспериментальной разметки, которую организовали в 2021 году на перекрестке улиц Ленина-Луначарского. Будут добавляться необходимые дорожные знаки на велодорожках, длина которых в Екатеринбурге — 30 км.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 октября 2022 года №1769, пользователи электросамокатов обязаны двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам. К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты весом до 35 кг и максимальной скоростью до 25 км в час.

Как отметил пресс-секретарь сервиса проката электросамокатов Whoosh Денис Балакирев, сейчас проходит тестирование инновационных технологий СИМ. В ближайшем будущем система самоката сможет определять наличие второго человека на СИМ во время поездки, что является частой причиной ДТП, а также оповещать пользователя о пешеходных переходах, где водитель обязан спешиться.

По словам командира полка ГИБДД РФ по Екатеринбургу подполковника полиции Александра Белякова, в прошлом году зарегистрировано 68 ДТП с участием электросамокатов, в которых два человека погибли.

Полина Хабарова

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