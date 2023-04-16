Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира. Встреча состоялась в Астане.
Дин Лижэнь и Ян Непомнящий
Фото: David Llada / FIDE
Счет после шести партий составляет 3:3. Седьмая пройдет во вторник, 18 апреля, Непомнящий будет играть белыми фигурами. Партий с классическим контролем времени регламентом матча предусмотрено 14.
О том, как проходят партии, читайте в публикации «Ъ» «Яна Непомнящего подвело качество».