Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира. Встреча состоялась в Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дин Лижэнь и Ян Непомнящий

Фото: David Llada / FIDE Дин Лижэнь и Ян Непомнящий

Фото: David Llada / FIDE

Счет после шести партий составляет 3:3. Седьмая пройдет во вторник, 18 апреля, Непомнящий будет играть белыми фигурами. Партий с классическим контролем времени регламентом матча предусмотрено 14.

О том, как проходят партии, читайте в публикации «Ъ» «Яна Непомнящего подвело качество».

Лаура Кеффер