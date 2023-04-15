В результате обстрела белгородского села контужена пожилая женщина

Вечером 15 апреля под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадал один человек.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как пояснил в своем телеграм-канале господин Гладков, один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушилась его стена, были выбиты окна и поврежден забор. «Есть одна пострадавшая – бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь»,– уточнил Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела: «В ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы».
Ранее сегодня о сразу трех атаках украинских военных сообщали власти Курской области. После обстрела окрестностей поселка Теткино Глушковского района загорелись дом и сарай, сам поселок и соседнее село Попово-Лежачи временно оставались без электричества.