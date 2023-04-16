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Коммерсантъ FM
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Министр энергобезопасности Италии заявил о преодолении зависимости от российского газа

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что страна эффективно преодолела зависимость от российского газа. Это произошло за счет увеличения объема импорта с Востока по Трансадриатическому газопроводу, а также поставок из Алжира и Ливии, добавил он.

«Если раньше 40% нашей потребности в газе удовлетворялось за счет поставок из России, сегодня они покрывают немногим более 10%. Мы по сути преодолели зависимость от Москвы в этом вопросе»,— сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.

Джильберто Пикетто-Фратин добавил, что основной гарантией для Италии станет получение сниженного природного газа (СПГ). По его словам, регазификаторы позволят покупать газ по лучшей цене.

Италия импортирует до 90% потребляемого газа. До начала специальной военной операции крупнейшим поставщиком с долей 40% была Россия. Однако после 24 февраля 2022 года правительство Италии заявило о намерении полностью отказаться от российских поставок к 2025 году, в частности, за счет привлечения больших объемов СПГ.

По итогам 2022 года, крупнейшим экспортером газа в Италию стал Алжир. Кроме того, по оценкам итальянских властей, значительно увеличить свои поставки (с 2 млрд до 9 млрд куб. м. в год) может Ливия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Италия замещает российский газ».

Лусине Баласян

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