Главные новости к утру 16 апреля

В Судане при боестолкновениях 56 человек погибли, 595 — пострадали. Армия Судана заявила, что обстановка в стране стабилизировалась, однако Силы быстрого реагирования говорят, что им удалось захватить несколько военных частей. Совбез ООН призвал стороны конфликта прекратить огонь.

Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Ограничения затронули не только зерно, но и продукцию животного происхождения, а также масличные культуры.

Взрывы произошли возле собора в Донецке во время пасхальной службы. Один человек погиб, шестеро пострадали.

Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В храм доставили благодатный огонь из Иерусалима. На богослужении присутствовал президент Владимир Путин.

Французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован после сердечного приступа. Ему 94 года.

В Москве возбуждено уголовное дело после публикации видео с сожжением Корана.