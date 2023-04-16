Соперником россиянина Рублева в финале Monte-Carlo Masters стал датчанин Руне

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл Янника Синнера из Италии в 1/2 финала Monte-Carlo Masters. Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:5, он длился 2 часа 46 минут. В финале датчанин встретится с россиянином Андреем Рублевым.

25-летний Рублев — шестая ракетка мира. На его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе российской сборной. Олимпийский чемпион 2020 года в миксте. 19-летний Руне занимает девятое место в рейтинге теннисистов. У него три титула ATP.

Monte-Carlo Rolex Masters — турнир в престижной категории ATP Masters 1000, проводится в Рокбрюн-Кап-Мартене (Франция) на открытых грунтовых кортах. Призовой фонд превышает €5,7 млн.

Леонид Уварчев