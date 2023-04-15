Рублев вышел в финал Masters в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл в полуфинале американца Тейлора Фрица со счетом 5:7, 6:1, 6:3 и вышел в финал турнира Masters в Монте-Карло. Матч продлился два часа семь минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Eric Gaillard , Reuters Андрей Рублев

Фото: Eric Gaillard , Reuters

В финале Рублев сыграет с победителем матча между итальянским теннисистом Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

В 2022 году Рублев выбыл из турнира Masters в Монако на стадии третьего круга, проиграв Синнеру со счетом 7:5, 1:6, 3:6.

Грунтовый турнир серии Masters проходит в Монте-Карло с 9 по 16 апреля. Призовой фонд превышает €5,7 млн.

Подробнее о пути Рублева к полуфиналу — в материале «Андрею Рублеву убрали чемпиона».

Эрдни Кагалтынов