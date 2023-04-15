После двух украинских обстрелов частично обесточены поселок и село в Курской области

Украинские силовики утром 15 апреля дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи»,— сообщил глава региона.

Энергетики уже устраняют повреждения. Приграничное Теткино попадало под обстрелы уже десятки раз, Попово-Лежачи — около десяти.

Какие курские приграничные села попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин