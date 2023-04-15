Рестораны встречают Пасху

В Москве раскупили куличи за 29 тыс. руб. Кафе «Пушкинъ» сообщило, что заказать их уже нельзя. В том числе недоступна доставка блюда оперным певцом. Услуга стоила 10 тыс. руб. Меню к Пасхе обновили многие московские заведения. Гости могут заказать золотые куличи, шоколадные яйца и подарочные наборы из традиционных блюд, а также поучаствовать в акциях.

“Ъ FM” связался с представителями столичных ресторанов высокой ценовой категории и узнал, какие тематические предложения у них появились и ждут ли они ажиотажа в связи с праздником:

Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family: «Традиционно наши куличи — на закладке, мы готовим их без использования дрожжей. Даже есть без глютена. В ресторане "Горыныч" выпекаем куличи в дровяной печи. В ресторане "Гвидон" мы даже придумали полностью золотой кулич. Конечно же, на саму Пасху мы планируем такое пасхальное меню, празднично украшенный стол. Это пересекается с вкуснейшими сезонными продуктами, такими как, например, французский завтрак. Уже можно и творожную пасту попробовать. Специальный десерт в ресторане White Rabbit был сделан тоже из топленого творога. Пасха никогда не вызывает особого ажиотажа. В основном люди празднуют дома. У нас всегда есть солдаут, но нет дополнительного ажиотажа». Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers: «Везде куличи, пасха, в каждом из ресторанов. Уже 20 лет мы это делаем. Периодически меняются разные рецепты. Это абсолютно не для бизнеса. Это не как на Масленицу — блины, которые все едят. Скорее, просто любовь к празднику, уважение». Анастасия Чернова, бренд-менеджер ресторана «Турандот»: «У нет опции, когда гости могут купить или заказать кулич. Но 16 апреля с 13:00 до 17:30 в "Турандот" пройдет пасхальный бранч — шведский стол с разными нашими блюдами, закусками, паназиатской и не только кухней европейской, да. У нас будет проходить мастер-класс по украшению куличей и яиц. Если сравнивать с прошлым годом, то гостей точно будет больше в полтора раза».

В целом участники рынка стали реже менять меню под конкретные праздники вроде пасхи, сообщил “Ъ FM” вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его наблюдениям, привлекать новых гостей это не помогает, а затраты бизнеса при этом могут не окупиться:

«Если мы возьмем, допустим, День святого Валентина, 8 марта, 23 февраля, это и так праздничные дни, и люди и так придут в любом случае. Нет необходимости их дополнительно привлекать. Кроме того, любое специальное меню создает дополнительную нагрузку на кухню. Повара не умеют его делать, и на него уходит гораздо больше времени. И при полной посадке, допустим, на 8 марта, когда кухня готовит специальные блюда, все это может превратиться в коллапс. На Пасху, как правило, рестораны делают какие-то комплименты, возможно, какие-то куличи. И зачастую не продают, а угощают гостя. И исключение, наверное, составляют те рестораны, которые имеют свою кулинарию или сотрудничают с магазинами. Там они делают куличи, естественно и для магазинов, и для себя. Тогда это является оправданным».

По подсчетам сервиса «Сбермаркет», стол на Пасху в 2023 году обойдется в среднем в 700 руб. Сюда включены кулич, десять яиц и набор для их окрашивания, а также пасха и свечи. За неделю до праздника стоимость муки и яиц выросла почти в полтора раза, а цукаты и дрожжи подорожали на четверть, писали «Ведомости». На приготовление домашнего кулича уйдет около 350 руб.

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Алексей Нарышкин