Губернатор Развожаев: морское движение в Севастополе было перекрыто из-за профилактических работ

Морское движение в Севастополе было перекрыто из-за традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. К 14:30 движение морского транспорта возобновили.

«Для тех, кто пытается на ровном месте раздуть из этого новость, сообщаю: сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров»,— написал господин Развожаев в своем Telegram. Он добавил, что «в городе все спокойно».

О перекрытии морского движения в Севастополе сообщили сегодня, 15 апреля, утром в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В ведомстве не уточнили причины перекрытия.

Олеся Павленко