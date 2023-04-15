Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Развожаев: морское движение в Севастополе было перекрыто из-за профилактических работ

Морское движение в Севастополе было перекрыто из-за традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. К 14:30 движение морского транспорта возобновили.

«Для тех, кто пытается на ровном месте раздуть из этого новость, сообщаю: сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО. Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров»,— написал господин Развожаев в своем Telegram. Он добавил, что «в городе все спокойно».

О перекрытии морского движения в Севастополе сообщили сегодня, 15 апреля, утром в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В ведомстве не уточнили причины перекрытия.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...