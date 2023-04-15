Участок внешнего кольца КАД полностью перекроют на полгода с 16 апреля

Движение по внешнему кольцу КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе полностью перекроют на полгода. Водителей предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение северного участка КАД

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Расширение северного участка КАД

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Движение с 16 апреля по 15 октября на этом участке с внешнего кольца перенаправят на внутреннее. Изменения движения связаны с началом работ по реконструкции северного участка дороги. Для удобства водителей информация об ограничениях появится на табло.

Напомним, что участок дороги протяженностью 11 км расширят до шести полос. Полностью завершить работы планируется 31 августа 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что движение грузовиков по КАДу на юге Петербурга закроют на время саммита Россия — Африка.

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