Движение грузовиков по КАДу на юге Петербурга закроют на время саммита Россия — Африка

Движение грузовиков массой свыше 3,5 тонны запретят на КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней. Ограничение будет действовать с 26 по 29 июля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Петербург в эти дни будет принимать второй саммит Россия — Африка. Ограничения для водителей грузовиков будут действовать от развязки на пересечении с Софийской улицы до развязки с автомобильной дорогой Марьино – Ропша (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр. Регулировкой движения на несколько дней займутся экипажи ГИБДД.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что президент Уганды планирует обязательно посетить российско-африканский саммит в Петербурге. Он состоится с 26 по 29 июля, на него также обещал приехать президент Эритреи Исайяс Афеворк.

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