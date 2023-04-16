Защита на замену

Ослабление рубля подталкивает инвесторов к поиску защитных инструментов. Для хеджирования таких рисков на рынке коллективных инвестиций они традиционно выбирают фонды драгоценных металлов, а также замещающих и юаневых облигаций. Такие инвестиции помимо валютной переоценки приносят и высокий купонный доход. Однако за работу управляющей компании и ее агентов приходится платить, и на коротких горизонтах их вознаграждение может заметно сократить доходы инвесторов.

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Валютная защита

На минувшей неделе подъем курса доллара на российском рынке замедлился. По итогам пятничных торгов курс составил 81,74 руб., что всего лишь на 62 коп. выше значения закрытия предшествующей недели. При этом рост американской валюты продолжается третий месяц подряд. За это время она подорожала почти на 13 руб., причем только за две недели апреля — более чем на 4 руб. Этому способствуют уменьшение поступлений валютной выручки из-за ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов, а также возросший спрос на валюту со стороны импортеров.

В таких условиях растет спрос физических лиц на финансовые инструменты, защищающие от обесценения рубля. К ним можно отнести в том числе паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в валютные активы — драгоценные металлы, ценные бумаги иностранных компаний, еврооблигации. Группа фондов, ориентированных на евробонды, несмотря на заблокированный мост между Euroclear и НРД, активно развиваются за счет выпуска российскими компаниями замещающих облигаций, а также облигаций, номинированных в юанях.

Предложения с избытком

Подобные фонды есть в линейке как минимум у шести крупных управляющих компаний. В основной массе в активах фондов представлены как торгуемые в России еврооблигации, так и замещающие и юаневые бонды. При этом лишь у УК «Первая» имеется фонд, который ориентирован исключительно на юаневые облигации. По итогам первого квартала паи фондов валютных облигаций принесли пайщикам доход в размере 4–11%, что в значительной степени связано с ростом курса доллара. «Покупая паи фонда, клиент получает широкую диверсификацию вложений, в отличие от самостоятельных инвестиций, которые требуют формирование портфеля с отвлечением более крупных сумм на инвестиции»,— отмечают аналитики инвестиционного департамента «РСХБ Управление активами».

Участники рынка обращают внимание, что помимо защиты от падения курса рубля у валютных облигаций, входящих в фонды, высокая текущая доходность, которая достигает 6–8% годовых.

Однако аналитики «РСХБ Управление активами» обращают внимание, что в отличие от прошлых периодов спред к рублевым облигациям сопоставимых дюрации и кредитного качества не очень большой. Так, доходность ОФЗ срочностью 2–3 года составляет 8,7–9,7% годовых. Такая аномалия связана с избыточным предложением замещающих бумаг на российском рынке.

С учетом того, что замещение еврооблигаций может проходить поэтапно, стоит учитывать при инвестировании волатильность таких бумаг. В частности, лидер по выпуску замещающих облигаций — «Газпром» в некоторых выпусках заместил порядка 35% общего объема выпуска еврооблигаций. «Это потенциально означает, что по мере дополнительных замещений выпусков на рынке появятся новые участники, которые пожелают продать их по более высокой цене в российском периметре. Рост числа продавцов в моменте негативно влияет на стоимость замещающих облигаций, что открывает возможность зафиксировать привлекательную валютную доходность до погашения бумаги»,— отмечает старший аналитик УК «Первая» Иван Панов.

Управление не бывает бесплатным

При выборе фондов стоит обращать внимание и на вознаграждение, которое взимает управляющая компания. В случае консервативных фондов этот параметр очень важен, так как может сильно сократить итоговый результат инвестирования.

Так, в случае фондов еврооблигаций и замещающих облигаций вознаграждение составляет 0,9–1,5%, тогда как по фонду юаневых облигаций лишь 0,3%.

Столь значительная разница отчасти может быть связана с тем, что юаневый ПИФ является фондом биржевого типа, комиссии по которому традиционно ниже, чем по открытым ПИФам, которыми являются остальные фонды.

При покупке паев открытых фондов в отделениях банков или офисах УК стоит учитывать расходы в виде надбавок, которые могут достигать 1,25%. У некоторых компаний при покупке через дистанционные каналы продаж родственного банка или при инвестициях свыше 1,5 млн руб. комиссия обнуляется. В случае погашения таких паев обычно устанавливается дисконт в размере до 2–3%. Обычно при владении свыше трех лет скидка обнуляется.

В ожидании новых имен

В целом участники рынка ожидают расширения списка фондов валютных облигаций, чему будет способствовать увеличение числа эмитентов, выпускающих юаневые и замещающие бонды.

Активному размещению бумаг в китайской валюте будет способствовать общая переориентация экономики на Восток, тогда как по облигациям в «недружественных» валютах — законодательные стимулы.

В конце 2022 года ЦБ опубликовал документ, в котором рекомендовал участникам финансового рынка использовать механизм замещающих облигаций для исполнения обязательств по еврооблигациям. «Практикой замещения еще не воспользовались многие российские эмитенты, с большой вероятностью мы увидим их попытки заместить еврооблигации в 2023 году. Это открывает возможность приобрести иностранные бумаги отдельных качественных российских эмитентов по привлекательным ценам»,— отмечает Иван Панов.

Виталий Гайдаев