Весенний инвестиционный подъем

Начало весны порадовало частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Лучшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на драгметаллы, чьи паи прибавили в цене как за счет роста долларовой цены металла, так и ослабления курса рубля. В выигрыше оказались и другие фонды валютных активов. Хорошую прибыль обеспечили инвесторам и фонды российских акций. Аутсайдерами оказались фонды рублевых облигаций, но и они принесли пусть и не большой, но положительный результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Золото обретает вес

С точки зрения результатов управления паевыми фондами первый весенний месяц оказался успешнее, чем последний зимний. По данным Investfunds, в марте только у трех из 182 крупных розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы с активами свыше 500 млн руб.) снизилась стоимость пая.

При этом почти половина фондов обеспечила доход выше 5%, а у 20 лучших стоимость пая выросла более чем на 10%. Месяцем ранее результаты были гораздо слабее: лишь десять ПИФов обеспечили прирост стоимости пая выше 5%.

Лучший результат по итогам первого месяца весны продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в золотые активы (как в физический металл, так и в золотые ETF и акции золотодобывающих компаний).

По данным Investfunds, паи таких фондов выросли в цене на 10–14%. В марте стоимость золота на торгах Московской биржи превысила 5 тыс. руб./г, обновив максимум с 21 апреля 2022 года. По итогам месяца цена закрепилась чуть ниже круглой отметки, но почти на 13% выше значений конца февраля. Этому способствовало повышение долларовой цены драгоценного металла на мировом рынке на 7,7%, до $1968 за тройскую унцию, а также рост курса доллара на Московской бирже на 3,5%, до отметки 77,60 руб./$.

Недооцененный хайтек

Третий месяц подряд в лидерах роста остаются фонды, ориентированные на высокотехнологичные. По данным Investfunds, стоимость паев таких ПИФов выросла на 6–11%. Это происходило на фоне подъема данного сектора на американском рынке. По итогам минувшего месяца индекс NASDAQ Composite вырос на 6,7%, при этом акции таких компаний, как Alphabet, Apple, присутствующие в некоторых портфелях российских ПИФов, подорожали на 12–15%.

«Основными причинами для роста именно ИТ-компаний стали ожидания рынка в скором завершении цикла ужесточения монетарной политики США, что вкупе с их сильной перепроданностью сделало их самыми привлекательными для инвесторов в первом квартале»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Хорошую прибыль принесли пайщикам фонды российских акций, паи которых прибавили в цене 4,0–10,5%.

При этом лидерами роста среди рублевых фондов стали фонды, ориентированные на компании нефтегазовой отрасли и электроэнергетики. В марте индекс Московской биржи вырос на 8,8%, превысив отметку 2450 пунктов.

Этот подъем, как считает портфельный управляющий УК ТРИНФИКО Юрий Гроссман, во многом был вызван решениями о выплате дивидендов таких крупных эмитентов, как Сбербанк, «Интер РАО», «Фосагро», НОВАТЭК (ряд из которых превысил ожидания аналитиков), а также визитом председателя КПК Си Цзиньпина в Москву, где были достигнуты важные соглашения по сотрудничеству России и Китая.

Облигации с валютной поддержкой

Валютная переоценка оказала позитивное влияние и на фонды облигаций, активами которых выступают евробонды, замещающие и юаневые облигации. Паи таких фондов прибавили до 5%.

В то же время фонды рублевых гособлигаций в основной своей массе обеспечили символический доход — менее 1%.

Около 2% прибавили в цене паи фондов корпоративных облигаций второго и третьего эшелонов.

По словам Юрия Гроссмана, котировки ОФЗ в марте почти не поменялись в связи с решением Банка России сохранить ключевую ставку, тогда как спреды между доходностями российских облигаций второго и третьего эшелонов и доходностями гособлигаций в марте заметно сузились на фоне общего позитива.

«В отличие от ОФЗ, на цены более волатильных и менее ликвидных бумаг значительное влияние оказывают не только фундаментальные, но и психологические факторы. Похоже, что инвесторы сочли этот месяц более спокойным, чем предыдущие 12, и в результате стали смелее покупать более рискованные активы»,— отмечает он.

Позитив сохраняется

Управляющие не исключают дальнейшего роста российского рынка акций, а потому ожидают сохранения спроса на паевые фонды. Этому будет способствовать приток ликвидности в виде дивидендов, часть из которых будет реинвестирована обратно в акции.

Интересным выглядит и сегмент фондов с замещающими облигациями и юаневыми бондами за счет своей валютной составляющей.

«В условиях различного рода блокировок и санкций данные инструменты являются одними из немногих, предлагающих страховку на случай ослабления рубля»,— отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Помимо защитной составляющей данные бумаги интересны с точки зрения соотношения риск/доходность. Например, замещающие бумаги «Газпрома» торгуются с доходностью 7–8% годовых в долларах и евро. За счет активного управления результаты вложений могут быть заметно выше.

«Если правильно использовать моменты входа в бумаги, то можно заработать на дополнительной ценовой переоценке. Как правило, цены замещающих облигаций снижаются в течение некоторого времени после реализации эмитентом процедуры замещения еврооблигаций, но в последующем восстанавливаются до нормальных уровней»,— отмечает Игорь Козак.

Защитой от ослабления рубля по-прежнему сможет выступать золото. «Снижение индекса доллара в том числе за счет отказа или сокращения объемов расчетов в данной валюте рядом стран, кризис в банковской системе развитых стран поддержат котировки драгметалла. При этом спрос на данный актив со стороны мировых центробанков будет оставаться высоким»,— отмечает Игорь Козак.

Виталий Гайдаев