«Ренова» продала Уральский турбинный завод, сделка оценивается в 10 млрд рублей

Холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга продал крупнейшего в стране производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод (УТЗ, находится в Екатеринбурге). Источники «Ъ», оценивают стоимость сделки в 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий на Уральском турбинном заводе

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Рабочий на Уральском турбинном заводе

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщает «Ъ», московский производитель электротехнического оборудования ООО «Мосэлектрощит» на прошлой неделе закрыл сделку по покупке УТЗ. По данным источников, конечным бенефициаром выступает «Интер РАО».

Уральский завод был основан в 1938 году. Он занимается производством паровых турбин для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов в РФ. Ранее принадлежал холдингу «Ротек» группы «Ренова». В «Ренове» «Ъ» подтвердили, что компания вышла из капитала УТЗ, но отказались комментировать условия.

Согласно сервису Kartoteka.ru, по итогу 2021 года выручка УТЗ составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 402,2 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Круговращение турбин на рынке».

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