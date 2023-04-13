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обновлено 09:26

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 апреля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:26. Завтра в Белгороде пройдут учения по гражданской обороне. В 14:50 прозвучит учебная сирена в двух точках города и к командно-штабным учениям подключатся водители автобусов. Основная цель — отработка внутренних алгоритмов действий органов власти, спецслужб и транспорта, пояснил глава администрации Белгорода Валентин Демидов.

8:15. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих, задействованных в военной операции на Украине, в параде Победы на Красной площади 9 мая теоретически возможно.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 апреля

Под санкции США попали расположенные в Белгородской области Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова, а также курские…

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