Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 апреля

9:26. Завтра в Белгороде пройдут учения по гражданской обороне. В 14:50 прозвучит учебная сирена в двух точках города и к командно-штабным учениям подключатся водители автобусов. Основная цель — отработка внутренних алгоритмов действий органов власти, спецслужб и транспорта, пояснил глава администрации Белгорода Валентин Демидов.

8:15. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих, задействованных в военной операции на Украине, в параде Победы на Красной площади 9 мая теоретически возможно.