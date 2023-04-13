«Воронежстройреконструкция» без вариантов

В Воронежской области единственным участником торгов на строительство стационара на 144 койки для Бутурлиновской райбольницы стал давний партнер местных властей «Воронежстройреконструкция». Компания снизила начальную цену контракта на 2,1 млн руб. и должна возвести объект за 1,94 млрд к октябрю 2025 года. Сейчас этот подрядчик завершает строительство поликлиники на 1,1 тыс. посещений в Воронеже за 1,96 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупный медицинский объект воронежские власти доверили известным подрядчикам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Крупный медицинский объект воронежские власти доверили известным подрядчикам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Департамент строительной политики Воронежской области 13 апреля направил на подписание контракт на строительство стационара со вспомогательными объектами для Бутурлиновской райбольницы единственному участнику торгов ООО «Воронежстройреконструкция». Договор еще не заключен, следует из конкурсной документации. Начальная цена контракта составила 1,94 млрд руб. «Воронежстройреконструкция» снизила ее на 2,1 млн.

Стационар рассчитан на 144 койки. Компании необходимо построить четырехэтажное здание, в котором разместятся приемное отделение и отделение скорой помощи, а также хирургическое, гинекологическое, инфекционное, операционное, терапевтическое и реанимационное отделения. Кроме того, в стационаре предусмотрены учебная кафедра, холл и вестибюль для пациентов, пищеблок, административные кабинеты и помещения для отдыха врачей и медсестер. Само здание должно быть соединено переходом с больницей.

Помимо самой стройки «Воронежстройреконструкции» необходимо разработать дизайн-проект интерьеров больничных помещений, сделать все подготовительные работы, осуществить пусконаладку и благоустроить прилегающую территорию. Поставка оборудования контрактом не предусмотрена. Сдать объект необходимо до 1 октября 2025 года. После этого еще действует гарантия подрядчика на пять лет.

«Конкретные» виды работ оцениваются в 485,3 млн руб. Сюда входят подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов, возведение несущих конструкций и кровли, создание системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации, а также отделка. Есть также «возможные» виды работы стоимостью 1,07 млрд. Перечень совпадает с «конкретными» видами, а также включает в себя возведение наружного ограждения, фасадные работы, установку подъемно-транспортного оборудования, создание электрических сетей и связи, пусконаладку и благоустройство.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Воронежстройреконструкция» зарегистрировано в июле 2007 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,09 млрд руб., чистая прибыль — 11,2 млн. Гендиректор и владелец 28% — Юрий Кондратьев. Крупнейший учредитель — Александр Чурсин с долей 50%. Еще 22% принадлежат директору Ольге Поцебневой. Господа Кондратьев и Поцебнева также владеют по 25% в строительном ООО «Воронежтеплотехнология», где 50% — у Анны Чурсиной. Александр Чурсин в разных долях контролирует пищевые предприятия, дорожные, архитектурные, управляющие и развлекательные компании.

«Воронежстройреконструкция» — давний партнер воронежских властей. За последние пять лет с департаментом строительной политики компания заключила девять контрактов на 4,6 млрд руб. Еще два договора на 1,4 млрд у нее с медсанчастью местной полиции. Кроме того, компания получает подряды от муниципальных властей и непосредственно учреждений — школ, детсадов.

В активе «Воронежстройреконструкции» есть и медицинские объекты. Крупнейший из них — поликлиника на 1,1 тыс. посещений с подстанцией скорой помощи на севере Воронежа. Компания получила этот контракт в 2020 году за 1,96 млрд руб. Объект должны были сдать к концу 2022 года. Исполнение контракта еще не завершено.

По собственным данным, основные для компании — спортивные и коммерческие стройки. В частности, «Воронежстройреконструкция» возвела спортивный центр в Боброве, Центр гребли на байдарках и каноэ в Воронеже, физкультурно-оздоровительный комплекс в Отрадном, магазины для сетевых продуктовых ритейлеров в Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областях, гипермаркеты хозтоваров в Воронеже, Екатеринбурге и Перми.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» участники местного строительного рынка, специализирующиеся на возведении социальных объектов, не увидели рисков для победителя торгов, кроме «ценовых». «Если смета на перечисленные работы была составлена не по прошлому году, как зачастую встречается сейчас, то проблем у подрядчика возникнуть не должно»,– считает представитель компании «ПСТ Сервис» Максим Романов.

Александр Прытков