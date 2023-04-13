МВФ ожидает падения ВВП некоторых стран на 12% из-за фрагментации мировой экономики

Некоторые страны могут потерять до 12% ВВП из-за фрагментации мировой экономики в долгосрочной перспективе, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В долгосрочной перспективе издержки только от фрагментации в сфере торговли могут достигать 7% мирового ВВП. Если к этому добавить разделение в технологической сфере, то некоторые страны могут потерять до 12% ВВП. Фрагментация потоков капитала, включая прямые иностранные инвестиции, станет еще одним ударом по глобальному экономическому росту»,— сказала госпожа Георгиева.

Глава МВФ напомнила, что, по данным апрельского макропрогноза валютного фонда, в 2023 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,8% (с 3,4% в 2022-м), в 2024-м — выровняются до 3%. По словам госпожи Георгиевой, это худший среднесрочный прогноз МВФ за десятки лет.

Она отметила, что негативный прогноз связан с тем, что базовая инфляция «упрямо» остается высокой, геополитические факторы сохраняют свое влияние на мировую экономику, а экономическая фрагментация плохо сказывается на торговых потоках.

Согласно апрельскому обзору МВФ, нынешние риски деглобализации могут интенсифицироваться, что приведет к фрагментации в торговле и финансах и в свою очередь вызовет снижение ставок в развивающихся странах и их повышение в развитых. В организации призвали страны действовать консолидированно, чтобы не усиливать продолжающуюся фрагментацию.

Подробнее о прогнозе МВФ — в материале «Деньги возвращаются на круги своя».

Эрдни Кагалтынов