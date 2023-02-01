Даниил Квят стал гонщиком Prema в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Российский гонщик Даниил Квят возвращается в гонки мирового уровня — в 2023 году пилот будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC в составе итальянской команды Prema Racing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Квят

Фото: Prema Racing Даниил Квят

Фото: Prema Racing

Господин Квят сядет за руль прототипа Oreca 07 класса LMP2. Напарниками россиянина по экипажу №63 станут француженка Дориан Пин и заводской гонщик Lamborghini итальянец Мирко Бортолотти.

«Меня ждет захватывающая часть моей карьеры — стать частью Prema и вместе с командой участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Команда известна своими предыдущими успехами, а сейчас она стремится покорить мир марафонских гонок. Я очень рад быть частью этого проекта и очень мотивирован, чтобы сделать все возможное, чтобы оказаться в числе лидеров чемпионата», — отметил господин Квят.

Напомним, с 2014 по 2021 годы Даниил Квят был задействован в Формуле-1 в качестве основного и резервного пилотов разных команд. На сезон-2022 был запланирован дебют россиянина в WEC в составе российской команды G-Drive Racing, но из-за введенных в отношении спортсменов из России санкций коллектив отменил свой проект.

Максим Вершинин