Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 апреля

12:03. Имеющий гражданство Украины и РФ предприниматель из Курска получил 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и попытку сбыта наркотиков. Суть его преступлений не раскрывается.

10:44. Жители села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области получают от РСЧС сообщения об обстреле.

9:56. В Курской области не будет запуска салюта на 9 мая. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что ветеранский актив «с большим понимаем поддержал это решение». «Сегодня безопасность земляков является приоритетом», — пояснил глава региона. Ранее власти отказались от проведения парада в День победы.

8:56. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей белгородского райцентра Шебекино об обстреле со стороны Украины. Гражданам рекомендуется спуститься в укрытия.