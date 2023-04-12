Главные новости за 12 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова. Несколько лет назад он выступил против действий России в Крыму и на Донбассе.

Бывший глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев возглавит администрацию главы и правительства Удмуртии.

В России в скором времени может наступить дефицит корковых пробок, используемых для закупорки винодельческой продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили участники рынка.

В Туапсе неизвестный мужчина в белом одеянии и с большим деревянным крестом за спиной гулял по улицам города. В епархии заявили, что не будут обращаться в полицию в связи с этим.

В Крыму из соображений безопасности отменили праздничный парад 9 мая и шествие «Бессмертного полка».

10-летняя школьница из Адыгеи Аида Джолова подвернула на уроке физкультуры ногу, а через несколько дней скончалась в больнице. В связи с этим следственные органы начали проверку.

На Кубани из-за более сложной логистики и возросших расходов цены на бумагу выросли за год на 40 процентов.

Краснодарский краевой суд назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы условно жителю Армавира Евгению Симонову, который перевыпускал сим-карты клиентов и следил за ними в соцсетях.

Горнолыжный сезон в Краснодарском крае закончится до 10 мая. Дольше всех будет работать курорт «Красная Поляна».

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