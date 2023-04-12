В епархии прокомментировали инцидент с мужчиной, гулявшим с крестом на спине по Туапсе

Сочинская епархия не будет обращаться в правоохранительные органы по поводу мужчины, который в Туапсе нес деревянный крест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ священника Дмитрия Просяника.

10 апреля в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в белой одежде с красными пятнами идет по улицам города. За спиной у него был деревянный крест, а на голове подобие тернового венца. Мужчину задержали полицейские.

«К этому нет смысла привлекать внимание. Не совсем ясны подробности происшествия и личность человека. Непонятны мотивы, не совсем очевидно, что он кого-то хотел этим оскорбить. Думаю, это стоит воспринимать спокойно»,— считает Дмитрий Просяник.

Татьяна Ручкина

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