В Адыгее школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и через два дня умерла

10-летняя школьница из Адыгеи Аида Джолова подвернула на уроке физкультуры ногу, а через несколько дней скончалась в больнице. По данному факту организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В марте 2023 года в ауле Хатукай Красногвардейского района девочка травмировала ногу во время игры в баскетбол. В течение нескольких дней ей оказывали помощь в медучреждениях Адыгеи и Краснодарского края. Однако состояние ребенка ухудшилось, и ее госпитализировали в медучреждение Красногвардейского района республики. Но через несколько часов она скончалась.

Следователи изъяли всю медицинскую документацию по ребенку. Для установления точной причины смерти организована судебно-медицинская экспертиза. При проверке также оценят действия должностных лиц школы по организации безопасного учебного процесса, а также качеству оказания медпомощи в учреждениях Адыгеи и Краснодарского края.

Как сообщил «КП-Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук, сразу после получения травмы девочке в больнице поставили диагноз — растяжение и прописали болеутоляющее. Однако через два дня у ребенка поднялась температура до 38 градусов.

Дежурный врач Усть-Лабинской ЦРБ сделал рентген, наложил лангету и прописал мазь и противовоспалительное. В тот же день у ребенка посинели ногти на руках и ногах, а также губы. Ее отвезли на скорой в реанимацию, но через несколько часов девочка скончалась. В заключении майкопских экспертов говорится, что ребенок болел стрептококковой пневмонией. Из-за неверного лечения болезнь осложнилась сепсисом.

Татьяна Ручкина

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