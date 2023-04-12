Горнолыжный сезон в Краснодарском крае закончится до 10 мая

Горнолыжные курорты Кубани закроются до 10 мая, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
Трассы курорта «Газпром» закончат работу 15 апреля, на Розе Хутор горные трассы работают до 21 апреля, а на «Красной Поляне» — до 10 мая.
С декабря по март курорты Краснодарского края посетили более 2,5 млн человек. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего туристов — 1,4 млн — принял Сочи. Вторым по популярности городом стал Геленджик (212 тыс. человек), третьим — Анапа (156 тыс.).
Читайте нас в Telegram