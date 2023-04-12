В Крыму и Севастополе отменили парад и шествие «Бессмертного полка» на 9 мая

В Крыму и Севастополе военного парада и шествия «Бессмертного полка» в День Победы не будет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы»,— отметил Сергей Аксенов.

Он отметил, что органы власти Крыма и Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации и на 1 мая. Это связано с соображениями безопасности.

Ранее «Ъ-Кубань» в мэрии Новороссийска подтвердили проведение парада Победы. В пешей колонне будут участвовать 1871 человек.

Татьяна Ручкина

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