Житель Армавира осужден условно за перевыпуск сим-карт клиентов и слежку за ними в соцсетях

Краснодарский краевой суд назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы условно жителю Армавира Евгению Симонову за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Осужденный являлся сотрудником офиса ООО «Мобильные системы». Без разрешения клиента Евгений Симонов произвел перевыпуск СИМ-карты клиента и получил доступ его к мобильным приложениям и соцсетям. Таким же образом он получил доступ к информации еще пяти клиентов компании.

Армавирский городской суд признал мужчину виновным в совершении шести эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации), назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии — поселении.

Судья Краснодарского краевого суда изменил приговор, признав в качестве смягчающего обстоятельства положительную характеристику подсудимого.

Олег Исаев

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