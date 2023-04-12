На Кубани цены на бумагу выросли за год на 40%

Российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции взамен европейской, сообщают СМИ со ссылкой на Союз полиграфистов Санкт-Петербурга. В Краснодарском крае продавцы бумаги и местные типографии работают с китайскими поставщиками уже более 10 лет, сообщили «Ъ-Кубань» участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказала менеджер по продажам ООО «Бумага — Лидер» Татьяна Павлова, компания на постоянной основе возит китайский картон высокого полиграфического качества, мелованную бумагу. Работает с одними и теми же поставщиками. В связи с мировыми событиями в этом смысле для компании не поменялось ничего. Наоборот, даже добавились новые поставщики по тем позициям, по которым отказались работать европейские фабрики. Из-за более сложной логистики и возросших расходов на доставку бумаги выросли цены — по словам собеседницы «Ъ-Кубань», минимум на 40% за год.

Компания «Петробумага» работала в основном с российскими и европейскими производителями, Но, по словам менеджера по продажам компании Екатерины Куценко, когда Европа «закрылась», стали постепенно возить и китайскую бумагу. Но работают с ними не так плотно, как другие краснодарские поставщики. Цены на бумагу, по словам Екатерины Куценко, могут колебаться несколько раз в месяц как в одну, так и в другую сторону.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в одной из краснодарских типографий, в феврале-марте прошлого года произошел резкий скачок цен на китайскую бумагу — примерно на 50%. Но в целом бумагу из Китая бывает покупать выгоднее, чем отечественную.

Андрей Пугачев