Александр Журавлев возглавит администрацию главы и правительства Удмуртии

Бывший глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев возглавит администрацию главы и правительства Удмуртской Республики. Указ о его назначении будет подписан в ближайшее время, сообщает пресс-служба региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Действующий руководитель администрации главы и правительства Максим Шумихин возглавит региональное отделение госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Александр Журавлев покинул должность главы Прикубанского округа 6 апреля. На этом посту он трудился с 23 октября 2018 года.

Александр Журавлев родился 17 октября 1987 года в поселке Лиховском города Каменска Ростовской области. В 2007 году окончил колледж «Бизнес и Право», а в 2012-м — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С середины 2000-х работал в коммерческих структурах. С 2011 года начал работать в администрации города Краснодара. В 2017 году господина Журавлева утвердили на должность начальника управления муниципального контроля администрации муниципального образования города Краснодара.

Наталья Решетняк

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