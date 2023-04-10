Выборы открыли окно невозможностей

В Санкт-Петербурге подвели итоги дополнительных выборов депутатов муниципальных советов, которые прошли 9 апреля. Явка по городу составила около 10%. Все пять вакантных мест в трех муниципальных образованиях (МО) — Понтонный, Красное Село и Южно-Приморский — достались кандидатам от партии «Единая Россия». При этом в день завершения выборов ситуация складывалась иначе: по первым подсчетам второе место в МО «Город Красное Село» занимала представительница от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Галина Симоненкова, получая таким образом второй мандат. Однако после полуночи члены УИК № 1213 признали «невозможным установить итоги голосования на участке». Аннулирование голосов на одном участке определило результат во всем округе: второй мандат в итоге получила кандидат от единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадровый состав победителей на допвыборах в муниципальные советы не слишком разнообразен: врач, учителя и работники досуговых учреждений

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Кадровый состав победителей на допвыборах в муниципальные советы не слишком разнообразен: врач, учителя и работники досуговых учреждений

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На выборах в МО «Южно-Приморский» (избирательный округ № 2) победу одержала кандидат от «Единой России» Елена Козлова — директор петербургской школы №219, набрав 48% голосов. В МО «Поселок Понтонный» (избирательный округ № 1), в котором выбирали двух депутатов, победили Юлия Макарова, учительница школы № 520 (64% голосов), и Яна Каменева, директор дворца культуры «Нева» (51%). В МО «Город Красное Село» (избирательный округ № 2), в котором также разыграли два мандата, победу одержали Татьяна Исакова — главный врач городской поликлиники № 93 и Алла Павлова — директор культурно-досугового комплекса «Красносельский». Такие данные опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Без нарушений на выборах не обошлось. Так, в начале дня «Наблюдатели Петербурга за честные выборы» в своих социальных сетях рассказали, что некоторые избиратели фотографируются с бюллетенями и на фоне ящиков для голосования. В разговоре с наблюдателями проголосовавшие отмечали, что фото необходимо «для отчета». По мнению наблюдателей, так «выглядят бюджетники, которых заставили прийти проголосовать». Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) Максим Мейксин заверил СМИ, что люди добровольно фотографируются для социальных сетей. Еще один инцидент произошел в МО «Южно-Приморский». Наблюдатели на УИК № 1117 сообщили, что в составе комиссии есть учитель ОБЖ — подчиненный Елены Козловой. После того как информация об этом появилась в Telegram-каналах, он написал заявление о сложении полномочий.

На пять мест изначально претендовали 37 кандидатов. Однако этап проверки документов успешно прошли 32. В середине марта представитель ЛДПР Александр Азарьев по собственному решению выбыл из претендентов на депутатское место в МО «Город Красное Село». Все избранные 9 апреля депутаты получают мандаты до окончания срока полномочий муниципальных советов — до осени 2024 года.

Изначально второе место по сумме голосов в МО «Город Красное Село», по данным наблюдателей, занимала представительница от партии СРЗП Галина Симоненкова. Ситуация поменялась, когда члены УИК № 1213 решили, что установить итоги голосования на данном участке невозможно. Причиной для такого вывода стали проблемы при выездном голосовании в воинской части в поселке Хвойный. Первые нарушения наблюдатели отметили еще днем: например, по их данным, члены комиссии вместо выписки из реестра заявок взяли с собой книги списка избирателей, а затем, после возвращения с первого выезда, не привезли с собой заявления избирателей о голосовании вне помещения. Кроме того, по словам доверенного лица кандидата Елены Козляковской (кандидат от партии «Яблоко») Михаила Лебедева, часть наблюдателей не пропустили на территорию воинской части из-за отсутствия пропуска. Господин Лебедев отметил, что получить пропуск в часть в день выборов не представлялось возможным. Член ТИК № 26 с правом решающего голоса Дмитрий Иевлев рассказал, что на голосовании присутствовал наблюдатель от Общественной палаты. Ближе к полуночи председатель СПбИК сообщил о проведении проверки всей информации о нарушениях на данном участке.

Решающим же фактором для обнуления результатов стало расхождение в количестве заявлений от избирателей о голосовании вне помещения и заполненных бюллетеней. Соответствующую жалобу подал наблюдатель от Общественной палаты. После подсчета выяснилось, что поданных заявлений меньше чем проголосовавших. «Если в переносном ящике бюллетеней больше, чем заявлений, то согласно закону все бюллетени в этом конкретном ящике признаются недействительными»,— объяснил господин Иевлев. При подсчете голосов один из ящиков был аннулирован сразу. «По ящику № 3 (использовался на голосовании в воинской части.— «Ъ-СПб»): проголосовал 51 человек, при этом заявлений обнаружилось всего 11 штук, 40 бюллетеней — без заявлений»,— пояснил Михаил Лебедев «Ъ-СПб». В другом ящике для выездного голосования количество заявлений оказалось на одно меньше, чем бюллетеней. Аннулировать отдельно результаты этого ящика, по данным от господина Лебедева, было нельзя: к тому моменту бюллетени уже внесли в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Члены УИК посчитали такие нарушения «существенными, не позволяющими установить количество граждан, действительно проголосовавших вне помещения». Вследствие чего признали «невозможным установить итоги голосования».

Галина Симоненкова с таким решением не согласилась: она ночью подала две жалобы в горизбирком и Центризбирком о незаконной отмене итогов голосования на участке. Против решения комиссии выступила председатель петербургского отделения СРЗП Надежда Тихонова. В своем Telegram-канале она написала: «Чтобы не допустить представителя "Справедливой России — За правду" в муниципальный совет Красного Села, в настоящее время идет попытка аннулировать результаты на одном из участков, где голосовали военнослужащие и члены их семей в поселке Хвойный. Позиция ЦИК России всегда сводилась к недопустимости произвольной отмены результатов голосования, установленных с помощью КОИБ. Партия не признает установленные ТИК 26 бумажные результаты голосования и не может согласиться с незаконной отменой результатов голосования в УИК 1213».

10 апреля ТИК № 26 (МО «Город Красное Село») провел заседание, на котором подтвердил, что итоги голосования установить невозможно из-за нарушений. Данное решение было поддержано девятью членами ТИК № 26 при трех голосах против. Об этом сообщил Дмитрий Иевлев. Он отметил, что голосовал против.

Выборы в МО «Южно-Приморский» назначили после смерти депутата Евгении Семеновой в прошлом году. Совет МО «Поселок Понтонный» досрочно прекратил полномочия Сергея Салтыкова, а депутат Олег Харитонов сложил их самостоятельно сразу после выборов в 2019 году. В МО «Город Красное Село» депутата Николая Колошинского досрочно лишили полномочий в 2020 году. Второе место появилось после смерти Николая Коломийца в августе прошлого года.

Надежда Ярмула