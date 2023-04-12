Глава МИД Германии Анналена Бербок 13–15 апреля совершит первый официальный визит в Китай

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым — с момента вступления в должность в декабре 2021 года — официальным визитом в КНР. «По приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Цинь Гана глава МИД ФРГ Анналена Бербок 13–15 апреля посетит с официальным визитом КНР»,— сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, визит приурочен к шестому китайско-германскому стратегическому диалогу в области дипломатии и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Поездка Анналены Бербок в Китай должна была по времени совпасть с приездом руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля. Однако в среду сам дипломат написал в Twitter, что получил положительный тест на COVID-19, в связи с чем его визит переносится.

Ранее Анналена Бербок неоднократно подвергала внешнеполитические действия Китая критике. В августе прошлого года во время обострения ситуации вокруг Тайваньского полуострова госпожа Бербок заявила о неприемлемости нарушения международного права, когда «более крупный сосед нападает на своего более мелкого соседа», намекая таким образом на Китай. В марте этого года глава МИД ФРГ раскритиковала мирный план Китая по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, назвав его «позиционным документом, в котором не были названы агрессор и жертва». По мнению Анналены Бербок, китайский мирный план не вносит вклад в установление мира.

30 марта немецкое издание Handelsblatt писало, что подготовка к визиту в Китай началась с конца февраля. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении Китая, которая сейчас разрабатывается в германском внешнеполитическом ведомстве.

После посещения Китая Анналена Бербок отправится в Японию для участия во встрече руководителей МИД стран G7.

Напомним, последними из высокопоставленных европейцев в Китае побывали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По дороге домой французский лидер сделал ряд громких заявлений, из-за которых его подвергли резкой критике в США и Европе. Среди прочего он сказал, что Европейский союз не должен быть «ведомым США» в вопросах обороны и энергетики, а также не должен подстраиваться под «американскую повестку» в вопросе Тайваня. В Сенате США после этих слов пригрозили оставить Европу «самостоятельно разбираться с Украиной».

Шахриёр Исмаилходжаев