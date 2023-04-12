Лидер справороссов Сергей Миронов обвинил чиновников Смольного в выходе из партии фракции СРЗП в ЗакСе

В выходе из партии «Справедливая Россия — за правду» членов фракции организации в Заксобрании Санкт-Петербурга виновны власти города, с самими вышедшими из партии никакой дальнейшей коммуникации не будет, заявил на встрече с горожанами лидер СРЗП Сергей Миронов. Его слова передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Почему накануне выборов президента устраивают такое шоу? Я обращусь к Александру Беглову. Давным-давно пора сказать, что происходит в нашем городе. Я за скобками оставляю проблемы по городскому хозяйству, но с точки зрения политики у нас есть очень большие вопросы, в первую очередь к губернатору»,— заявил господин Миронов.

Он добавил, что, по его мнению, чиновники города также причастны к тому, что на прошедших 9 апреля дополнительных муниципальных выборах в Петербурге все мандаты получили кандидаты от «Единой России».

«Это делают люди, которые работают в Смольном. Это делает не «Единая Россия» — она нервно курит в сторонке. Почему это делается?»,— сказал лидер справороссов.

Напомним, что на заседании городского парламента 5 апреля вся фракция «Справедливой России — За правду» заявила о выходе из партии. В ответ Сергей Миронов предложил депутатам сдать мандаты. Ранее Марина Шишкина заявляла, что не разделяет политическое сотрудничество предпринимателя и основателя «ЧВГ Вагнер» Евгения Пригожина и Сергея Миронова. Сам господин Миронов заявлял, что ценит господина Пригожина «как бойца», а политических проектов с ним не ведет.

О том, как как лидеры петербургских парламентских фракций отреагировали на распад местной фракции справороссов, читайте в материале «"Путь от молотка до кувалды"».

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