Песков предупредил о «не таких уж хороших» перспективах продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская часть соглашения об экспорте зерна из украинских портов «не работает до сих пор». В связи с этим перспективы ее продления «не такие уж хорошие». В последний раз зерновую сделку продлили 18 марта. Согласно заявлениям украинской стороны — на 120 дней, по заверению российской — на 60.

«Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается, и по-прежнему вторая половина сделки не работает и эти условия не выполняются»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков отметил, что ни одна сделка «не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах». «Конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие»,— заключил пресс-секретарь российского президента.

Российская сторона неоднократно критиковала реализацию соглашения об экспорте зерна из украинских портов, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что соглашение включает в себя «две составные части: безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и необходимое снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений».

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Милена Костерева