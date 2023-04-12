Торгово-промышленная палата предложила увеличить штраф за небезопасное использование газовых баллонов

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку предложил увеличить штрафы за небезопасное использование газовых баллонов, сообщают «Известия». Штрафы для граждан хотят повысить до 100 тыс., для юрлиц — до 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как написал господин Катырин, число аварий с газобаллонным оборудованием продолжает расти, нередко они приводят к жертвам. ТПП считает нужным внести новую статью в гл. 9 КоАП (регулирует ответственность за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике). Предлагаются штрафы на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 200 тыс. до 800 тыс.— для юрлиц, им также грозит приостановка деятельности на срок до 90 дней, если нарушения привели к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Сейчас применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ). По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены штрафы до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 400 тыс.

В числе других предложений ТПП:

введение единого оператора по контролю за рынком СУГ и системы цифрового учета газовых баллонов,

разработка программы изъятия устаревших и неисправных емкостей,

организация постепенного оснащения конструкции емкостей современными безопасными запорными устройствами,

лицензирование профессиональных участников рынка.

В Минэнерго подтвердили «Известиям», что считают возможным рассмотреть усиление мер ответственности за нарушение требований безопасности при транспортировке, наполнении, хранении и реализации баллонов СУГ. Как именно могут ужесточить ответственность, в ведомстве не уточнили.

В этом году в РФ произошло уже несколько инцидентов со взрывами газовых баллонов. В частности, в марте из-за разгерметизации такого баллона случился взрыв в пятиэтажке в поселке Антипиха недалеко от Читы Забайкальского края. В результате были ранены два человека, частично обрушилось два подъезда.

Подробности — в материале «Ъ» «Газификацию встретили взрывом».

Лаура Кеффер