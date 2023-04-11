Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 апреля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:37. Из 1 млрд руб., выделенного правительством РФ на компенсации ущерба коммерческим предприятиям, которые пострадали в приграничных регионах РФ в ходе специальной военной операции, Белгородская область ожидает получения 800 млн руб. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

8:05. В ближайшее время в Орловской области должно начать работу региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества», будет назначен руководитель отделения и приняты на работу социальные координаторы. Указом губернатора Андрея Клычкова 5 апреля создана межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. По данным местных властей, 19 человек уже подтвердили свое согласие на работу социальными координаторами. После дополнительного набора еще шести кандидатур все специалисты пройдут тестирование и поэтапно будут обучены сначала в дистанционном формате, а затем в очной форме на базе РАНХиГС (соцкоординатор осуществляет персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции, членов семьи погибших бойцов с использованием проактивного подхода, организацию информационного сопровождения, помощь по принципу «одного окна»).

Также в Орловской области проводится подготовка социально-реабилитационной и медицинской базы. С 2023 года ОГУ им. И.С. Тургенева будет вести подготовку медицинских психологов. Эти функции могут выполнять лица, имеющие базовое образование и прошедшие соответствующее обучение. В настоящее время шесть участников СВО прошли освидетельствование в Главном бюро медико-социальной экспертизы по региону. Для граждан, признанных инвалидами, разрабатываются индивидуальные программы медицинской реабилитации.

7:45. Из 1752 собственников пострадавших домовладений в Белгородской области 1335 человек получили уведомления на новое жилье, сообщили в правительстве региона. В частности, заявления о согласии на предоставление жилья получены от 996 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 557 белгородцев. Около 200 из них хотят переехать в индивидуальный дом. В приоритете – Белгород и пригород.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 апреля

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...