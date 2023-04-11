Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 апреля

8:37. Из 1 млрд руб., выделенного правительством РФ на компенсации ущерба коммерческим предприятиям, которые пострадали в приграничных регионах РФ в ходе специальной военной операции, Белгородская область ожидает получения 800 млн руб. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

8:05. В ближайшее время в Орловской области должно начать работу региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества», будет назначен руководитель отделения и приняты на работу социальные координаторы. Указом губернатора Андрея Клычкова 5 апреля создана межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. По данным местных властей, 19 человек уже подтвердили свое согласие на работу социальными координаторами. После дополнительного набора еще шести кандидатур все специалисты пройдут тестирование и поэтапно будут обучены сначала в дистанционном формате, а затем в очной форме на базе РАНХиГС (соцкоординатор осуществляет персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции, членов семьи погибших бойцов с использованием проактивного подхода, организацию информационного сопровождения, помощь по принципу «одного окна»).

Также в Орловской области проводится подготовка социально-реабилитационной и медицинской базы. С 2023 года ОГУ им. И.С. Тургенева будет вести подготовку медицинских психологов. Эти функции могут выполнять лица, имеющие базовое образование и прошедшие соответствующее обучение. В настоящее время шесть участников СВО прошли освидетельствование в Главном бюро медико-социальной экспертизы по региону. Для граждан, признанных инвалидами, разрабатываются индивидуальные программы медицинской реабилитации.

7:45. Из 1752 собственников пострадавших домовладений в Белгородской области 1335 человек получили уведомления на новое жилье, сообщили в правительстве региона. В частности, заявления о согласии на предоставление жилья получены от 996 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 557 белгородцев. Около 200 из них хотят переехать в индивидуальный дом. В приоритете – Белгород и пригород.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 апреля