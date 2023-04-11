Для российской операционной системы «Аврора» вышло мобильное приложение «Р7-Офис»

Пакет офисных приложений «P7-Офис» стал доступен на российской операционной системе «Аврора». Также его можно установить на iOS и Android. Приложение может создавать текстовые документы, таблицы и презентации, а также управлять файлами, находящимися в корпоративном облаке «P7-Офис».

Приложение работает без подключения к интернету, а также обладает функциями открытия доступа к файлу, совместного редактирования и рецензирования. Российская операционная система «Аврора» разрабатывается «Открытой мобильной платформой» и принадлежит «Ростелекому», который развивает ее за счет собственных средств. Операционная система применяется в основном в госсекторе. В марте для «Авроры» вышло мобильное приложение «МойОфис», также предоставляющее доступ к пакету офисных приложений.