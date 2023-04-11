Захарова: США не видят, не слышат, не замечают гонения на УПЦ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента США о том, что Вашингтону неизвестно о «захвате храмов» Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Госпожа Захарова заявила, что США намеренно «не слышат, не видят, не замечают» гонения на УПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: “Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно”»,— написала представитель министерства в Telegram-канале.

10 апреля представитель Госдепа Ведант Патель на просьбу прокомментировать нападения на объекты и прихожан УПЦ на Украине заявил, что он не видел этих сообщений. «Но мы будем рады проверить и вернуться к вам»,— сказал господин Патель.

В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, но суд отказался вставать на ее сторону. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Москвой. Украина планирует передать Киево-Печерскую лавру под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Москва называет «раскольничьей». Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что правительство «держит под контролем» духовную независимость в стране.

Позднее против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла возбудили дело из-за подозрений в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании» и отправили его под домашний арест на два месяца. Сам он считает свой арест «политическим заказом». МИД России потребовал его освобождения. В Госдуму был внесен проект заявления о «репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение» УПЦ.

Подробнее о церковном расколе читайте в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Эрдни Кагалтынов