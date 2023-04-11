Захарова: США не видят, не слышат, не замечают гонения на УПЦ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента США о том, что Вашингтону неизвестно о «захвате храмов» Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Госпожа Захарова заявила, что США намеренно «не слышат, не видят, не замечают» гонения на УПЦ.
Мария Захарова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: “Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно”»,— написала представитель министерства в Telegram-канале.
10 апреля представитель Госдепа Ведант Патель на просьбу прокомментировать нападения на объекты и прихожан УПЦ на Украине заявил, что он не видел этих сообщений. «Но мы будем рады проверить и вернуться к вам»,— сказал господин Патель.
В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, но суд отказался вставать на ее сторону. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Москвой. Украина планирует передать Киево-Печерскую лавру под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Москва называет «раскольничьей». Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что правительство «держит под контролем» духовную независимость в стране.
Позднее против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла возбудили дело из-за подозрений в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании» и отправили его под домашний арест на два месяца. Сам он считает свой арест «политическим заказом». МИД России потребовал его освобождения. В Госдуму был внесен проект заявления о «репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение» УПЦ.
Подробнее о церковном расколе читайте в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».