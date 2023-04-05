МИД России потребовал освобождения украинского митрополита Павла

Россия требует освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медицинской помощи. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Он назвал действия властей Украины «грубым актом произвола» против Украинской православной церкви (УПЦ). «Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру... Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи»,— говорится в комментарии посла на сайте МИД РФ.

1 апреля против митрополита Павла возбудили дело из-за подозрений в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». Его отправили под домашний арест на два месяца. Сам он считает свой арест «политическим заказом». Вместо него службу УПЦ в Киево-Печерской лавре возглавил митрополит Онуфрий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти держат под контролем ситуацию, связанную с «духовной независимостью».

Подробнее о церковном расколе читайте в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Лаура Кеффер