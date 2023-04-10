В Госдуму внесен проект заявления о репрессивной политике Украины в отношении УПЦ

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект заявления о «репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви» (УПЦ). Авторы утверждают, что давление на церковь приобрело «вопиющий характер» в период президентства Владимира Зеленского.

Из проекта заявления следует, что украинские власти предпринимают агрессивные действия в отношении УПЦ, «ущемляя при этом права на свободу мысли, совести и религии миллионов верующих». Авторы утверждают, что Владимир Зеленский, «воспользовавшись разворачивающимся в стране кризисом», «зачищает духовную сферу от любых связей с Россией».

Депутаты Госдумы, сказано в заявлении, считают, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой. Международное сообщество и правозащитные организации, говорится в документе, должны дать «принципиальную правовую оценку» действиям украинских властей, а также потребовать освободить задержанных священнослужителей и «остановить произвол» в отношении православных святынь на Украине.

В марте монахов УПЦ обязали до конца месяца освободить сооружения Киево-Печерской лавры. Организация оспорила это решение, но суд отказался вставать на ее сторону. Украинские власти подозревают представителей УПЦ в связях с Москвой. Владимир Зеленский утверждал, что правительство «держит под контролем» духовную независимость в стране.

Позднее против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла возбудили дело из-за подозрений в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании» и отправили его под домашний арест на два месяца. Сам он считает свой арест «политическим заказом». МИД России потребовал его освобождения.

Подробнее о церковном расколе читайте в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Лусине Баласян