Вячеславу Югаю запросили 12 лет строгого режима по делу о взятках

Обвинение попросило экс-директору «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю 12 лет строгого режима со штрафом 200 млн руб. по делу о предполагаемых взятках. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вячеслава Югая обвиняют в получении откатов от подрядчиков айфонами, телевизорами, кофемашиной, банной бочкой и деньгами через подчиненных, а также в фиктивном трудоустройстве жены Елены. Бывший директор «Газпром трансгаз НН» вину не признал.

Ранее по этому делу осудили условно подчиненных Вячеслава Югая — Константина Миниха, Олега Подановича и Дениса Козлова, а также взяткодателей-коммерсантов.

Роман Рыскаль