Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Интерфакс»: «ФосАгро» просит пересмотреть параметры экспортной пошлины

Российский химический холдинг «ФосАгро» направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой скорректировать параметры экспортной пошлины, введенной с 1 января. Как сообщает источник «Интерфакса», «ФосАгро» просит снизить цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений. Сейчас пошлина в размере 23,5% взимается от цены выше $450 за тонну, она установлена для всех видов удобрений.

По информации «Интерфакса», параметры утверждались без учета рентабельности производства разных видов удобрений. В связи с этим, сообщает источник, будет невозможно собрать запланированную сумму пошлины в 2023 году. В январе поступление в бюджет за счет пошлины ожидается на уровне 20% плана, а к концу года — 22 млрд руб. При этом правительство ожидает поступлений в бюджет на уровне 120 млрд руб.

«Взимание пошлины будет иметь минимальное влияние на рентабельность производства калийных и азотных удобрений, которая составляет 40–60%, в то время как рентабельность производства фосфорных и комплексных удобрений снизится до уровня около 10%, что приведет к снижению инвестиций в будущем»,— передает содержания письма источник.

По информации источника, Владимир Путин поручил правительству рассмотреть это обращение. Представитель Минэкономразвития сообщил «Интерфаксу», что в ведомстве осведомлены о письме компании и планируют обсуждение этого вопроса.

Ставка экспортной пошлины 23,5% при цене отсечения $450 за тонну установлена правительством с 1 января по 31 декабря 2023 года. При стоимости ниже цены отсечения ставка пошлины остается нулевой. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснял, что в виде пошлин правительство будет изымать часть дополнительных доходов, в связи с чем операционная и инвестиционная деятельность компаний не пострадает.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...