«Интерфакс»: «ФосАгро» просит пересмотреть параметры экспортной пошлины

Российский химический холдинг «ФосАгро» направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой скорректировать параметры экспортной пошлины, введенной с 1 января. Как сообщает источник «Интерфакса», «ФосАгро» просит снизить цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений. Сейчас пошлина в размере 23,5% взимается от цены выше $450 за тонну, она установлена для всех видов удобрений.

По информации «Интерфакса», параметры утверждались без учета рентабельности производства разных видов удобрений. В связи с этим, сообщает источник, будет невозможно собрать запланированную сумму пошлины в 2023 году. В январе поступление в бюджет за счет пошлины ожидается на уровне 20% плана, а к концу года — 22 млрд руб. При этом правительство ожидает поступлений в бюджет на уровне 120 млрд руб.

«Взимание пошлины будет иметь минимальное влияние на рентабельность производства калийных и азотных удобрений, которая составляет 40–60%, в то время как рентабельность производства фосфорных и комплексных удобрений снизится до уровня около 10%, что приведет к снижению инвестиций в будущем»,— передает содержания письма источник.

По информации источника, Владимир Путин поручил правительству рассмотреть это обращение. Представитель Минэкономразвития сообщил «Интерфаксу», что в ведомстве осведомлены о письме компании и планируют обсуждение этого вопроса.

Ставка экспортной пошлины 23,5% при цене отсечения $450 за тонну установлена правительством с 1 января по 31 декабря 2023 года. При стоимости ниже цены отсечения ставка пошлины остается нулевой. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснял, что в виде пошлин правительство будет изымать часть дополнительных доходов, в связи с чем операционная и инвестиционная деятельность компаний не пострадает.

Лусине Баласян